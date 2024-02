Box: Dracula Open/Contesele Dracula au muşcat mai mult decât băieţii George Marin Turneul Dracula Open s-a incheiat, dar, așa cum este firesc, nu se opresc comentariile. Astazi ne vom opri, pe scurt, asupra unor aspecte privind organizarea, asupra aspectelor legate de prezența romaneasca pe cele doua ringuri instalate la „Olimpia”, inclusiv cea ploieșteana, fara a uita sa menționam lista tuturor caștigatorilor. Federația Romana de Box a reușit organizarea acestei competiții la fel de bine precum a reușit anul trecut sa organizeze Campionatele Europene pentru Juniori. Adica la standarde inalte, demne de o competiție de amploare. Desigur, s-a folosit și experiența… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se pregatește de EURO 2024, primul turneu final dupa o pauza de 8 ani. Iar FRF a prezentat care sunt cele mai importante date din perioada urmatoare. Tricolorii” au fost repartizați in Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia, plus caștigatoarea play-off-ului B (semifinalele sunt Bosnia și Herțegovina…

- Tenisul de masa constantean se pregateste pentru o super competitie. Sportivele de la CSM Constanta sunt pregatite sa participe la Campionatul European de Tenis de Masa destinat sportivilor sub 21 de ani, care va avea loc in Bosnia si Hertegovina, la Sarajevo.Elena Zaharia, Bianca Mei-Rosu (dubla legitimare…

- Andrei Anghel, medaliat cu bronz la campionatele europene de judo intra la concursuri pe tatami cu același kimono despre care spune ca ii poarta noroc. Tanarul sportiv susținut de Federația Romana de Judo mai are o pasiune: ii place sa iși schimbe des culoarea parului. Andrei Anghel reprezinta cu…

- Trei judoka de la Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare au participat la un concurs internațional organizat pe 23 decembrie in orașul Kanjiza, Serbia. Cupa „Fulgi de nea” organizata de Academia de Lupte Kanjiza a adunat la start sportivi din Serbia, Romania, Ungaria, Croația, respectiv Bosnia și…

- Naționala Romaniei și-a impus ca obiectiv la Euro 2024 calificarea in optimile de finala. "Tricolorii" sunt in grupa E, cu Belgia, cu Slovacia și cu și caștigatoarea play-off-ului B (semifinalele sunt Bosnia și Herțegovina – Ucraina, Israel – Islanda). ...

- Adam Nemec (38 de ani), atacantul lui FC Voluntari, a declarat ca Romania este un adversar accesibil pentru Slovacia la Euro 2024. Romania face parte din Grupa E a Campionatului European din 2024, alaturi de Belgia, Slovacia și caștigatoarea pay-off-ului, care se va decide intre Ucraina, Bosnia și Hertegovina,…

- Radu Dragușin și Andrei Burca, fundașii centrali titulari ai Romaniei in preliminariile EURO 2024, au analizat grupa echipei naționale de la turneul final din Germania. Romania este in grupa E la EURO 2024, alaturi de Belgia, Slovacia și caștigatoarea play-off-ului B (semifinalele sunt Bosnia și Herțegovina…

- Mircea Lucescu a comentat grupa in care a cazut Romania la EURO 2024, cu Belgia, Slovacia și caștigatoarea play-off-ului B (semifinalele sunt Bosnia și Herțegovina – Ucraina, Israel – Islanda). Antrenorul roman e sigur ca Ucraina se va califica la EURO și va fi in grupa alaturi de Romania. In plus,…