- Romania va juca azi finala Campionatului European de Minifotbal, cu Serbia. Meciul incepe de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 1. Romania țintește al 7-lea trofeu european din istorie, dupa ce a devenit campioana continentala 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 și 2015. In plus, Romania…

- Romania și Kazahstan au repetat vineri seara scenariul din finala dramatica de la Campionatul Mondial de Minifotbal din 2023. De data aceasta, cele doua au jucat semifinala Campionatului European, cu deznodamant identic, Romania invingand la lovituri de pedeapsa și calificandu-se in finala.

- Romania și Kazahstan se infrunta astazi, de la ora 21:30, in semifinala Campionatului European de minifotbal. Partida va fi liveTEXT pe GSP, televizata pe Prima Sport 3 și Digi Sport 1. In cealalta semifinala a Campionatului European de minifotbal, de la ora 20:00, se intalnesc Franța și Serbia. ...

- Romania a invins Bosnia, scor 4-1, și s-a calificat in semifinalele Campionatului European de minifotbal. „Tricolorii” vor infrunta vineri, de la ora 21:30, reprezentativa din Kazahstan. Semifinalele sunt programate vineri, 7 iunie. Finala se joaca o zi mai tarziu, sambata. Romania iși respecta statutul…

- Romania infrunta Bosnia, țara gazda, in sferturile de finala ale Campionatului European de minifotbal. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 2 și Digi Sport 1. Romania - Bosnia, in sferturile Campionatului European de minifotbal Romania, campioana mondiala la minifotbal, s-a calificat…

- Echipa nationala de minifotbal a Romaniei a incheiat la egalitate luni, la Sarajevo, scor 0-0, cu nationala Ungariei, in cadrul grupei D a Campionatului European de minifotbal 2024, si s-a calificat in optimile de finala ale competitiei de pe primul loc in grupa.

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins joi, in deplasare, reprezentativa Bosniei si Hertegovina, scor 37-16 (17-8), in penultimul meci din grupa 1 preliminara a Campionatului European din 2024. Tricolorele erau calificate anterior la turneul final, potrivit news.ro