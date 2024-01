Botoşani: Maşini blocate în zăpadă; un utilaj de deszăpezire a ajuns în şanţ Mai multe apeluri de la cetateni care sesizau faptul ca intampina dificultati in a se deplasa cu autovehiculele pe drumurile judetene sau nationale din cauza zapezii au fost primite luni dupa-amiaza la dispeceratul ISU – SAJ Botosani. Astfel, pe DN 29 Botosani – Saveni, in zona intersectiei ‘La table’, un utilaj de deszapezire a ajuns in sant. Nu au fost persoane ranite. Se actioneaza pentru repunerea pe partea carosabila a autoutilajului. Intervin drumarii cu doua utilaje si un echipaj al IPJ, arata ISU. Pe DJ 208H, in zona padurii Cerbu, sapte autoturisme nu pot inainta. La caz intervin doua… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

