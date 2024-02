BLOCADA pe drumurile județului Botoșani! Zeci de amenzi, permise reținute, mașini verificate BLOCADA pe drumurile județului Botoșani! Zeci de amenzi, permise reținute, mașini verificate In ultimele 24 de ore, polițiștii botoșaneni au organizat 5 acțiuni punctuale, in orașele Dorohoi, Saveni, Flamanzi și Darabani in cadrul acțiunii BLOCADA, acționand in sistem integrat, impreuna cu jandarmii și au intervenit la 36 de evenimente, majoritatea sesizate prin apel la 112. Activitațile desfașurate au avut drept scop asigurarea climatului de ordine și […] Citește BLOCADA pe drumurile județului Botoșani! Zeci de amenzi, permise reținute, mașini verificate in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane și mașini verificate joi de polițiștii și jandarmii din Alba. Amenzi de peste 45.000 de lei și 9 permise de conducere reținute Sute de persoane și mașini verificate joi de polițiștii și jandarmii din Alba. Amenzi de peste 45.000 de lei și 9 permise de conducere reținute Polițiștii și…

- Sute de persoane și mașini, verificate marți de polițiștii și jandarmii din Alba: Amenzi de peste 30.000 de lei și 6 permise reținute Sute de persoane și mașini, verificate marți de polițiștii și jandarmii din Alba: Amenzi de peste 30.000 de lei și 6 permise reținute Polițiștii și jandarmii din Alba…

- Amenzi de peste 40.000 de lei și 7 permise reținute dupa acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor din Alba. Sute de persoane și mașini verificate Amenzi de peste 40.000 de lei și 7 permise reținute dupa acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor din Alba. Sute de persoane și mașini verificate Polițiștii…

- BLOCADA, Botoșani: Peste 40 de permise de conducere reținute de polițiști, in ultimele 48 de ore In weekendul care a trecut, polițiștii botoșaneni au organizat 10 acțiuni punctuale, in cadrul acțiunii BLOCADA, acționand in sistem integrat, impreuna cu jandarmii și au intervenit la 160 de evenimente,…

- Sute de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba, in ultimele doua zile. Amenzi de peste 74.000 de lei și 10 permise reținute Sute de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba, in ultimele doua zile. Amenzi de peste 74.000 de lei și 10 permise reținute…

- FOTO&VIDEO: Peste 200 de mașini verificate pe raza județului Botoșani, amenzi, permise reținute. Acțiunea BLOCADA continua Polițiști continua sa acționeze pe raza județului Botoșani, in sistem integrat, impreuna cu jandarmi și polițiști de frontiera, pentru asigurarea unui climat de ordine publica,…

- Acțiunea BLOCADA la Botoșani: Aproape doua sute de amenzi și permise reținute, in Ajunul Craciunului Polițiști continua sa acționeze pe raza intregului județ, in sistem integrat, pentru asigurarea unui climat de ordine publica, prevenirea faptelor cu violența, prevenirea traficului și consumului de…

- Sute de amenzi dupa acțiunea BLOCADA, desfașurata la Darabani, Saveni, Botoșani, Flamanzi, Bucecea, Saveni și Dorohoi In ultimele 24 de ore, polițiștii botoșaneni au organizat 7 acțiuni punctuale in Darabani, Saveni, Botoșani, Flamanzi, Bucecea, Saveni și Dorohoi, in cadrul acțiunii BLOCADA, beneficiind…