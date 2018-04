Bosnia întăreşte controalele la graniţele statului Sute de barbati, femei si copii dorm in parcuri din capital bosniaca Sarajevo si din doua orase din vestul Bosniei, aproape de granita cu Croatia, stat membru al Uniunii Europene in care vor sa ajunga pe drumul lor spre Europa de vest. Responsabilii locali din aceste orase au cerut guvernului central sa ia masuri, intrucat se apropie sezonul turistic de varf si municipalitatile nu au capacitatea de a-i gazdui pe migranti.



Bosnia-Hertegovina a devenit ruta alternativa pentru migratie la doi ani dupa inchiderea asa-zisei rute balcanice si este tot mai folosita de cei care incearca sa…

Sursa articol si foto: rtv.net

