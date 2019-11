Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic in exercitiu, Boris Johnson, liderul Partidului Conservator, a decis suspendarea timp de doua zile a campaniei electorale, in urma atacului terorist comis in centrul Londrei, informeaza BBC News, potrivit Mediafax.Surse din cadrul Partidului Conservator au declarat ca premierul…

- Statele Unite și-au exprimat preferința pentru un Brexit fara acord in cadrul discuțiilor cu oficialii britanici, susține Partidul Laburist, citand documente oficiale privind negocierile preliminare pe tema unui tratat comercial intre Londra și Washington, informeaza publicația The Guardian.Citește…

- "UE si Marea Britanie au convenit sa intensifice discutiile in zilele urmatoare", a anuntat Comisia Europeana, dupa ce negociatorul sef pentru Brexit al UE a informat statele membre despre convorbirile cu omologul sau britanic.Saptamana viitoare, liderii UE se vor intalni in cadrul unui…

- Guvernul conservator condus de Johnson inca poarta discutii cu Uniunea Europeana despre un eventual acord de retragere, dar premierul britanic a insistat ca tara sa trebuie sa paraseasca blocul comunitar la 31 octombrie, cu sau fara un acord. Este de asteptat ca Jeremy Corbyn si alti lideri…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, l-a indemnat marți pe premierul britanic Boris Johnson sa demisioneze, dupa ce Curtea Suprema a Marii Britanii a decis ca suspendarea Parlamentului de la Londra este nelegala, informeaza cotidianul The Guardian, potrivit Mediafax."Curtea Suprema…

- Premierul britanic conservator, Boris Johnson, a suferit un nou esec sambata, odata cu demisia altui deputat din partidul sau, care a optat sa se alature unei formatiuni din opozitie care se opune Brexitului, transmite AFP. Sam Gyimah, fost ministru al universitatilor si stiintei, s-a…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca nu ia in calcul demisia, informeaza Reuters. ''Voi merge la Bruxelles, voi obtine un acord si ne vom asigura ca iesim (din Uniunea Europeana) la 31 octombrie, asta avem de facut'', a insistat seful executivului de la Londra. Intrebat…