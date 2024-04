Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu doi cai alergand in centrul Londrei au ajuns virale pe rețelele sociale. Aveau șa și capastru, iar unul dintre ei parea a fi plin de sange. Poliția londoneza a apelat la ajutorul armatei pentru a-i gasi.

- Mercenari est-europeni sunt suspectați ca au injunghiat un jurnalist iranian disident la Londra. Poliția crede ca atacul e cel mai recent exemplu de angajare de catre Teheran a unor criminali pentru a-și ataca criticii in Occident, potrivit The Guardian.

- Campania de bombardamente a armatei israeliene in Fasia Gaza s-a bazat pe folosirea unui sistem cu inteligenta artificiala, denumit Lavender (Lavanda), o baza de date nedezvaluita pana acum, care la un moment dat a identificat 37.000 de potentiale tinte pe baza legaturilor lor aparente cu Hamas, potrivit…

- Pictura murala cu un copac de Banksy pe o cladire rezidentiala din nordul Londrei a fost vandalizata cu vopsea alba la doua zile dupa ce a aparut prima data, scrie The Guardian, titreaza News.ro. Opera de arta din Finsbury Park prezinta tuse aspre de vopsea verde pe un perete langa un copac, dand…

- Un Ferrari in valoare de 250.000 de lire sterline (aproape 300.000 de euro) a fost distrus intr-un accident produs in Islington - Londra, potrivit MyLondon. Evenimentul rutier a dus la inchiderea unei strazi importante din metropola.

- Armata britanica a eliminat marti o informatie publicata anterior pe site-ul sau potrivit careia Printesa de Wales, in prezent in convalescenta dupa o operatie abdominala, va participa la evenimentul Trooping the Colour din luna iunie. Aparent, anuntul a fost facut fara aprobarea Palatului Kensington,…

- Politia britanica a arestat marti al saselea cetatean bulgar in cadrul unei anchete asupra unei presupuse retele de spionaj in favoarea Rusiei, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. Tihomir Ivanov Ivanchev, 37 de ani, domiciliat in vestul Londrei, a fost arestat pe 7 februarie in cadrul unei anchete desfasurate…

- Noua persoane, inclusiv doi copii mici, au fost ranite, miercuri, dupa ce un barbat a aruncat deliberat cu o „substanta coroziva” in Clapham, in sudul Londrei, a anuntat Politia Metropolitana, citata de The Guardian.