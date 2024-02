Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt in curs de desfasurare analize pentru a determina despre ce substanta este vorba, dar in acest stadiu credem ca este vorba despre o substanta coroziva”, a declarat politia. "Un barbat a fost vazut fugind de la locul faptei. Apelam la resurse din intreaga metropola pentru a-l prinde pe acest individ…

- Noua persoane, inclusiv doi copii mici, au fost ranite, miercuri, dupa ce un barbat a aruncat deliberat cu o „substanta coroziva” in Clapham, in sudul Londrei, a anuntat Politia Metropolitana, citata de The Guardian.

- Barbatul a forțat intrarea intr-o cladire din Bywater Place, in sud-estul Londrei, marți dimineața, in jurul orei locale 5 (7 ora Romaniei). Forțele de ordine chemate la fața locului au incercat sa il calmeze, dar acesta i-a amenințat pe ofițeri care au apelat la polițiști inarmați, relateaza The Guardian…

- Trei persoane au fost ranite, duminica seara, in urma unui accident produs duminica seara in municipiul Giurgiu, unde doua autoturisme s-au ciocnit. Toate cele trei victime au fost preluate de ambulante si transportate la spital.Accidentul a avut loc duminica, pe soseaua Balanoaiei, unde doua autoturisme…

- Soferul unui autoturism care circula pe drumul national 7C, in judetul Arges, a pierdut controlul asupra directiei de mers, iar masina a iesit de pe sosea, a rupt un stalp din beton si un gard, rasturnandu-se in curtea unei gospodarii. In urma evenimentului, doua persoane au fost ranite, potrivit news.ro.Accidentul…

- Focurile de arma s-au auzit, marți seara, in Vine Close, intr-un mic ansamblu de locuinte intr-o zona rezidentiala foarte linistita din Hackney, in estul Londrei, informeaza BBC.Politia Metropolitana a declarat ca a gasit la locul incidentului armat trei persoane care prezentau rani prin impușcare.Una…

- Incident tragic in Dej! Tavanul unei banci s-a prabușit peste mai multe persoane. „Forțele noastre au fost solicitate in urma cu puține momente sa intervina la sediul unei banci din Dej, unde s-a prabușit tavanul peste mai multe persoane. Echipajele au ajuns la fața locului și desfașoara o misiune…

- O tanara a murit si alte trei persoane au fost ranite, miercuri seara, dupa ce doua masini s-au ciocnit violent pe DN 6, in judetul Teleorman, scrie Cronicadeteleorman. Accidentul a avut loc pe Drumul European 70, in zona localitatii Peretu din judetul Teleorman, in eveniment fiind implicate doua autoturisme. …