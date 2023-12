Stiri pe aceeasi tema

- Cancelaria Sfantului Sinod a transmis masurile canonice impotriva corupției, aplicabile in Biserica Ortodoxa Romana (BOR). In comunicatul publicat sambata, se precizeaza ca in BOR ”nu se justifica sub nicio forma actele sau tentativele de corpuție”. Documentul prevede masurile privind hirotonia și numirea…

- Ce nu au voie sa faca preoții: Sfantul Sinod a transmis masurile canonice impotriva corupției, aplicabile in interiorul BOR Ce nu au voie sa faca preoții: Cancelaria Sfantului Sinod a transmis un comunicat oficial in care prezinta masurile canonice și sancțiunile aplicabile in Biserica Ortodoxa Romana,…

- Cancelaria Sfantului Sinod a transmis sambata, 2 decembrie 2023, un comunicat in care enumera masurile care se adopta in cazurile de corupție descoperite in sanul Bisericii Ortodoxe Romane.

- Cancelaria Sfantului Sinod a transmis sambata un comunicat in care enumera masurile canonice impotriva corupției aplicabile in Biserica Ortodoxa Romana. „In Biserica Ortodoxa Romana, potrivit invațaturii de credința și disciplinei canonice, nu se justifica sub nicio forma actele sau tentativele de corupție,…

- In sedinta Permanentei Arhiepiscopiei Tomisului din luna octombrie s a decis inaintarea dosarului de iertare reabilitare a parintelui Nicolae Picu, pe baza cererii inaintate de catre acesta.In sedinta Permanentei Arhiepiscopiei Tomisului din luna octombrie s a decis inaintarea dosarului de iertare reabilitare…

- Arhiepiscopia Tomisului transmite ca masura limitarii plaților in numerar („cash”) nici nu afecteaza negativ, nici nu imbunatațește activitatea de cult. Instituția religioasa neaga faptul ca Biserica Ortodoxa Romana ar avea o poziția de principiu impotriva cardurilor.„Ipoteza ca Biserica (probabil…

- Sambata, 30 septembrie 2023, Biserica Ortodoxa Romana aniverseaza 16 ani de la intronizarea Preafericitului Parinte Daniel ca Patriarh.Potrivit unui comunicat al Patriarhiei Romane, cu acest prilej, intre orele 09.00 ndash; 11.00, va fi savarsita Sfanta Liturghie in Catedrala Patriarhala."Dupa Sfanta…