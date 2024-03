Stiri pe aceeasi tema

- Indreptarul aprobat de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane „in perspectiva alegerilor europarlamentare, locale, legislative si prezidentiale din anul 2024” a fost aprobat „din dorinta de a face cat mai clara atitudinea Bisericii Ortodoxe Romane fata de viata politica si campaniile electorale”. Prin…

- La alegerile din acest an, Biserica Ortodoxa Romana le recomanda credincioșilor sa țina cont de criterii care vizeaza realizarea binelui tarii si promovarea valorilor crestine in societate. Totodata, preotii si diaconii au voie sa candideze, insa doar ca independenti si doar pentru calitatea de consilier…

- Preotii vor avea obligatia de a pastra neutralitatea in timpul campaniilor electorale, atat in declaratiile publice, cat si in activitatea practica, fata de problemele cu caracter politic, iar optiunea lor politica va fi exprimata doar prin votul personal secret, a decis Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe…

- BOR recomanda credinciosilor 10 criterii orientative pentru alegerea candidatilor la alegerile europarlamentare, locale, parlamentare si prezidentiale din acest an Biserica Ortodoxa Romana (BOR) recomanda credincioșilor 10 criterii orientative pentru alegerea candidaților la alegerile europarlamentare,…

- Preotii vor avea obligatia de a pastra neutralitatea in timpul campaniilor electorale, atat in declaratiile publice, cat si in activitatea practica, fata de problemele cu caracter politic, iar optiunea lor politica va fi exprimata doar prin votul personal secret, a decis Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe…

- Ordin BOR pentru preoți inaintea campaniei electorale.Preoții vor avea obligatia de a pastra neutralitatea in timpul campaniilor electorale, atat in declaratiile publice, cat si in activitatea practica, fata de problemele cu caracter politic, iar optiunea lor politica va fi exprimata doar prin votul…

- Unul dintre cele mai mari merite ale lui Ion Creanga este ca a inventat o retorica anticlericala sanatoasa, acceptabila pentru toate clasele sociale și, bineințeles, unii dintre cei mai simpatici draci din istoria lumii. S-a lansat bojdeuca noua a lui Creanga la Iași, normal, cu sobor de preoți. Preoții…

- Sfantul Sinod ia masuri impotriva corupției. Cancelaria Sfantului Sinod a propus o serie de masuri pentru a reduce corupția din interiorul Bisericii Ortodoxe Romane. “In urma analizei actualelor prevederi statutare și regulamentare din Biserica Ortodoxa Romana, la Cancelaria Sfantului Sinod s-a constatat…