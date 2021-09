Boom de nașteri la Iași. Este ca după război: tinerele familii vor copii Anul 2020 a fost prezentat la nivel national de Institutul National de Statistica (INS) drept anul in care in Romania s-au nascut cei mai putini copii din ultimii 100 de ani, fiind totodata si anul marcat de pandemia de COVID-19. Paradoxal insa, situatia din Iasi este total diferita fata de trendul general: numarul nasterilor s-a mentinut la un nivel asemanator cu cel din anii precedenti. Mai mult, la Maternitatea „Cuza Voda", cea mai mare din Moldova, in primele opt luni din 2021 s-au nascut deja peste 6.300 de copii, mai multi copii ca intr-un an intreg din intervalul 2016 - 2019, desi anul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

