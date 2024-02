Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din cadrul Brigazii Rutiere a fost lovit, sambata, in timpul unei actiuni de control, de un sofer care si-a abandonat autoturismul si a fugit de la locul accidentului, el fiind insa prins in scurt timp. Barbatul a fost gasit ulterior sub influenta bauturilor alcoolice si a substantelor interzise,…

- Polițiștii din Targu Ocna au fost sesizați, pe 18 februarie, ca un barbat de 66 de ani iși agreseaza mama, o femeie de 89 de ani. Individul a fost reținut. Potrivit cercetarilor, in perioada 12 -18 februarie, agresorul ar fi lovit-o pe batrana, aceasta necesitand ingrijiri medicale de specialitate.…

- Un polițist local care dirija circulația in Cisnadie a fost lovit de o mașina Un polițist local care dirija circulația a fost lovit de o mașina. Accidentul s-a produs pe DJ 106C, in zona Stației de Pompare Apa Cisnadie. Victima a ajuns in stare grava la spital, anunța Mediafax.Accidentul a…

- Un acccident rutier șocant a avut loc, in urma cu puțin timp, pe o strada din București. O șoferița a lovit cu mașina un polițist, in timp ce dirija traficul. La fața locului a ajuns de urgența un echipaj medical. Iata mai multe detalii despre accident.

- Ultima ora! Polițist luat pe capota de o femeie in timp ce dirija traficul, in București / Foto Un polițist aflat in misiune intr-o intersecție din București a fost lovit lovit de o mașina condusa de o șoferița, in timp ce dirija traficul.La data de 13 februarie a.c., in jurul orei 16.30,…

- Un scandal pe care, beat fiind, l-a provocat in zori de zi, langa un bar din Salonta și in timpul caruia a lovit un polițist, pe care apoi l-a și injurat și amenințat cum i-a venit la gura in sediul Poliției, s-a terminat cu o condamnare penala aplicata unui barbat de 32 de ani.

- Accident cumplit in sectorul 5 al Capitalei. Un pieton a murit pe loc dupa ce a fost lovit in plin de un motociclist. Victima ar fi ieșit sa iși plimbe cainele, moment in care a trecut printr-un loc nepermis. Din neatenție, acesta nu l-a vazut pe motociclist iar impactul a fost fatal. Potrivit unor…

- Scene de groaza in Constanta, la trecerea dintre ani. Chiar in momentul in care aveau loc focurile de artificii, un barbat de 41 de ani aflat pe mijlocul strazii a fost lovit de o mașina de poliție. Agentul aflat la volan nu l-a vazut din cauza fumului creat de petarde si a cetii dense.