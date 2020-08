Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici susține ca Tribunalul București a respins vineri doar cererea care se referea la anularea congresului PSD de sâmbata, nu și acțiunea civila împotriva conducerii partidului. „Daca acțiunea civila va avea câștig de cauza, deciziile congresului de mâine vor…

