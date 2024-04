Stiri pe aceeasi tema

- „In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 34 din Legea politiei locale nr. 155/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, luni, un recurs in interesul legii, stabilind ca drepturile salariale ale politiei locale nu trebuie sa fie in acelasi cuantum cu drepturile personalului de specialitate al primarului. Potrivit unui comunicat al ICCJ, Curtea de Apel Galati a sesizat instanta…

- Dosarul in care expertul topo Bruj Guțiu Ovidiu și fiul acestuia Bruj Guțiu Ovidiu Dorin au fost trimiși in judecata de Parchetul European pentru infracțiuni de corupție, taraganeaza din cauza ca este purtat de la o instanța la alta. Judecatorii de la Tribunalul București au trimis dosarul la Tribunalul…

- Plangerea impotriva unui proces-verbal de constatare a unei contraventii trebuie motivata pana la primul termen de judecata, in caz contrar putand fi anulata, a hotarat Inalta Curte de Casație și Justiție, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial. Completul pentru solutionarea recursului in interesul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit ca atribuirea beneficiului locuintei conjugale la desfacerea casatoriei nu trebuie conditionata de existenta unei actiuni de partaj.Potrivit reprezentantilor ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Inaltei Curti de Casatie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit ca atribuirea beneficiului locuintei conjugale la desfacerea casatoriei nu trebuie conditionata de existenta unei actiuni de partaj, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al Inaltei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis un recurs in interesul legii, prin care a stabilit ca, in situatia in care un inculpat este cercetat in libertate intr-un dosar, insa exista suspiciunea ca a comis o noua infractiune intr-un alt dosar sau intentioneaza sa savarseasca o infractiune, masura…

- Cumnatul lui Mircea Geoana, bancherul Ionuț Mircea Costea, a fost depistat de autoritațile romane in Turcia, unde se ascunde ca sa scape de condamnarea la șase ani de inchisoare pentru corupție. El a fost dat in urmarire internaționala de anul trecut.Autoritațile romane i-au dat de urma in Turcia, unde…