Intr-o apariție televizata la Canal 33, Eugen Teodorovici a afirmat ca Ciolacu ar fi devenit recent tata, fara a oferi insa detalii concrete in sprijinul acestei afirmații. Bomba a fost preluata rapid pe mai toate canalele media. Dar informația este total falsa. „Nu dau niciodata intr-un om aflat aflat jos, la pamant. Cum nu am dat nici in Florin Cațu, nu voi da nici in el. Domnul Ciolacu are o problema și o problema mare fața de Viorica Dancila. Dansul a plecat de la partid, dar așa cum am spus, din pacate, are niște tigai care zangane in spatele domniei sale. Dar eu ii doresc tot binele din…