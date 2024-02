Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA efectueaza, in aceasta dimineața, 16 percheziții la domiciliul președintelui CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, și la membri ai familiei acestuia. Potrivit unor surse citate... The post Percheziții ale procurorilor Direcției Naționale Anticorupție la domiciliul președintelui Consiliului Județean.…

- Procurorii DNA efectueaza, in aceasta dimineața, 16 percheziții la domiciliul președintelui CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, și la membri ai familiei acestuia. Potrivit unor surse citate... The post Percheziții ale procurorilor Direcției Naționale Anticorupție la domiciliului președintelui Consiliului…

- Procurorii DNA efectueaza, in aceasta dimineața, 16 percheziții la domiciliul președintelui CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, și la membri ai familiei acestuia.Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, Dumitrescu este suspectat de luare de mita și fals in declarații alaturi de alte persoane.…

- Criminaliștii au identificat ultima victima a incendiului de la complexul turistic Ferma Dacilor, relateaza surse judiciare, citate de Observator News: Petre Ene, 11 ani, a murit alaturi de fratele sau de 16 ani, Luca, și tatal lor, Lucian.Sapte trupuri carbonizate au fost gasite dupa incendiul devastator…

- Incendiu la Ferma Dacilor. A opta persoana disparuta in incendiul care a mistuit Ferma Dacilor din Tohani este de negasit. Criminalistii si pompierii cauta de trei zile in cenusa trupul neinsufletit. Printre victime sunt patru studenti, prieteni cu fiul mai mare al proprietarului, dar si unul dintre…

- Cu zece ani in urma, o polițista din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova a facut o plangere in legatura cu un fost șef al Poliției din Mizil, care ulterior a fost reținut pentru implicarea sa intr-o rețea de proxenetism cu minore. In acest caz, plangerea polițistei catre Serviciul…

- Surse din mediul judiciar anunțau dupa tragedia de la Ferma Dacilor din județul Prahova, in urma careia au decedat aproape 10 persoane arzand in incendiu, ca redeschide o ancheta mai veche existenta pe rolul DNA Militar, serviciul din cadrul Direcției care instrumenteaza cauzele cu militari.Concret,…

- Un incendiu puternic a izbucnit marți dimineața la Ferma Dacilor din comuna prahoveana Gura Vadului, sat Tohani, autoritatile activand Planul Rosu de Interventie, conform Agerpres.In urma incendiului 6 persoane și-au pierdut viața și alte 3 sunt date in continuare disparute. Șeful ANPC, Horia…