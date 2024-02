Experimentul Elitzur-Vaidman: cum să stabilești că o bombă este funcțională, fără să o atingi? [mecanica cuantică] Suna absurd, știu... Experiența de viața ne spune clar ca singurul mod de a afla informații despre un obiect este de a-l analiza cu propriile simțuri sau prin diferite aparate menite sa ne extinda simțurile (nu voi intra in detalii despre cat de real este de fapt ceea ce ne spun simțurile, deși puteți citi despre asta aici ). Mai mult, mecanica cuantica pare sa ne spuna ca pana la o masuratoare directa nimic nu este nici macar bine definit in lume, totul fiind determinat de probabilitați (de exemplu, o particula elementara se afla in „ superpoziție ”, pana in momentul masurarii, care coincide… Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Distribuție Energie Electrica Romania, lider național in distribuția de energie electrica, lanseaza astazi, 9 februarie, ora 22:00, noua platforma online www.distribuție-energie.ro , care ofera celor aproape 4 milioane de utilizatori o experiența online simplificata, acces rapid la informatii si aplicatii,…

- Se construiește o creșa in Pitești, in zona „Albina” din Gavana, cu bani de la CNI. Aici vor fi inscriși 40 de copii. „In septembrie 2024, o vrem funcționala! Finanțarea este obținuta de la CNI prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social. Noi nu am pierdut nicio ocazie de a construi…

- Motorul reprezinta inima mașinii tale, iar menținerea sa intr-o stare optima este cruciala pentru performanța generala a autovehiculului. Daca ești in cautarea unui service auto de incredere in Oradea, unde poți gasi servicii de top pentru mașina ta, ai o opțiune care se ridica la nivelul așteptarilor…

- Șeful serviciilor de informatii din Coreea de Sud, Kim Kyou-hyun, a demisionat duminica, a informat agentia de presa Yonhap, pe fondul tensiunilor in crestere cu Coreea de Nord din cauza programelor sale nucleare si de rachete balistice, relateaza stirileprotv.ro .

- Anca Alexandrescu dezvaluie alte informații bomba despre achiziția de vaccinuri anti-COVID și sumele uriașe platite de statul roman Sursa articolului: Anca Alexandrescu, informații bomba despre sumele uriașe pierdute de Romania in pandemie și noile vaccinuri ce vin in 5 decembrie Credit autor: Realitatea…

- Anca Alexandrescu: Informația bomba este ca, din 5 decembrie, Romania va mai primi inca 1.378.545 de doze din vaccin Astazi m-am gandit sa incerc sa fac rost de cate doze de vaccin mai are Romania in stoc și am intrat in posesia acestor date care sunt absolut halucinante.In acest moment, Romania are…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a facut Chinei o solicitare oficiala pentru informatii detaliate in legatura cu o crestere a bolilor respiratorii si a focarelor de pneumonie semnalate la copii. „OMS a trimis o solicitare oficiala Chinei pentru informatii detaliate in legatura cu o crestere a…

- Intre 20 noiembrie și 30 noiembrie 2023, magazinul Milwaukee din Alba Iulia va așteapta cu promoții tentante la zeci de produse. MAI MULTE DESPRE RED WEEK PUTETI CITI AICI Va reamintim faptul ca magazinul este amplasat pe Bulevardul Republicii, nr.12, bloc 28, (zona Salice) și a fost deschis de catre…