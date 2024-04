Bolt anunța ca le permite acum utilizatorilor sa programeze o cursa cu pana la 90 de zile in avans, o extindere a fereastrei de rezervare de la 72 de ore. Compania a lansat funcția de Curse Programate in Romania in 2023, iar de atunci numarul de rezervari s-a dublat de la trimestru la trimestru. Adrian Zodie, Interim Country Manager, Bolt Romania, a declarat: „Inca de la momentul in care am introdus aceasta funcție, am observat o cerere extraordinara pentru cursele programate, mai ales din partea celor care vor sa-și planifice ziua in avans, pentru a ajunge la o ora prestabilita la birou, la intalniri…