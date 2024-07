XTB: Turismul european continuă ascensiunea de după pandemie Apetitul pentru calatorii, mai ridicat decat inflația Trendurile arata ca, in ciuda majorarilor de prețuri și a provocarilor din industria aviatica, și in 2024 industria turismului va beneficia de profit in urma vacanțelor rezervate, arata intr-o analiza Claudiu Cazacu, consultant de strategie in cadrul XTB Romania, companie de tranzacționare și investiții pe bursele internaționale. Europa a inregistrat in 2023, potrivit Eurostat, o creștere de 14% a nopților de cazare pe termen scurt, prin platforme online de tip Airbnb. Este al treilea an de creșteri consecutive, iar nivelul din 2019 a fost… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

