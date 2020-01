Parlamentul bicameral din Bolivia a aprobat oficial marti demisia lui Evo Morales prezentata in urma cu mai bine de doua luni de fostul sef de stat aflat in exil in Argentina, relateaza AFP.



Dupa o sesiune agitata intre parlamentarii Miscarii spre socialism (MAS), partidul lui Evo Morales, majoritar, si opozitie, Parlamentul a acceptat oficial demisia fostului presedinte, cu o zi inainte de incheierea oficiala a mandatului sau, la 22 ianuarie.



''In Adunarea nationala am acceptat demisia camaradului nostru Evo Morales si a lui Alvaro Garcia (vicepresedintele sau).…