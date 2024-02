Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii papei Francisc in Polonia au anuntat sambata ca suveranul pontif a acceptat demisia unui arhiepiscop polonez acuzat, intr-un documentar, ca nu a actionat cu privire la abuzurile impotriva copiilor, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Cel putin o mie de persoane au protestat, vineri, la Budapesta și au cerut demisia presedintei Katalin Novak, in urma gratierii de catre aceasta a unui barbat condamnat intr-un dosar de pedofilie, relateaza Reuters. Inaintea unei vizite oficiale efectuate de Papa Francisc in Ungaria in aprilie 2023,…

- Mai multe state din estul Uniunii Europene, inclusiv Romania, cer Comisiei Europene sa impuna taxe de import pentru cerealele din Ucraina, invocand concurenta neloiala, a declarat luni Ministerul Agriculturii din Ungaria, potrivit Reuters. Ministerul de la Budapesta a precizat ca ministrii agriculturii…

- Cinci state membre UE din Europa de Est, printre care si Romania, cer Comisiei Europene sa introduca taxe de import pentru cerealele din Ucraina, citand concurenta incorecta creata de aceste cereale, a anuntat luni Ministerul ungar al Agriculturii, transmite Reuters.Intr-un comunicat de presa, Ministerul…

- Razboiul in sine este o ”crima impotriva umanitatii”, a afirmat duminica Papa Francisc, care si-a reiterat apelul la pace in Ucraina si in Orientul Mijlociu, transmite Reuters. ”Sa nu uitam acest lucru. Oamenii au nevoie de pace, lumea are nevoie de pace”, a declarat suveranul pontif dupa rugaciunea…

- Fermierii polonezi au pus capat blocadei la unul dintre punctele de trecere a frontierei dintre Ucraina si Polonia, iar circulatia camioanelor a fost complet restabilita, a anuntat duminica serviciul de frontiera ucrainean, citat de Reuters.