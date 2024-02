Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o mie de persoane au protestat vineri la Budapesta, cerand demisia presedintei Katalin Novak, in urma gratierii de catre aceasta a unui barbat condamnat intr-un dosar de pedofilie, relateaza Reuters.

