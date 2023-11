Primii kilometri de autostrada inaugurați in județul Salaj in luna septembrie au marcat numarul simbolic de 1.000 km de drum de mare viteza in Romania. Intr-un interviu recent, secretarul general al PNL, Lucian Bode, a explicat faptul ca atunci cand acesta a preluat portofoliul de la Transporturi, acum 4 ani, pe 4 noiembrie 2019, se lucra efectiv numai pe 2 tronsoane, Iernut-Chețani si Bors-Biharia, inaugurate in anul 2020. Celelalte tronsoane nu aveau nicio procedura demarata. Intr-un an de mandat, Lucian Bode spune ca a reușit sa deblocheze cea mai mare parte a Autostrazii Transilvania, iar…