Se rupe alianța PSD-PNL? Ce spune Ciolacu Ultimele evenimente care s-au petrecut in interiorul alianței PSD-PNL, mai ales la Capitala, unde cele doua partide i-au retras susținerea candidatului comun Catalin Cirstoiu și au decis sa mearga separat la alegerile locale, au atras atenția populației. Intrebarea de pe buzele multor romani este…daca se rupe sau nu alianța. Așadar, mulți romani se intreaba daca […] The post Se rupe alianța PSD-PNL? Ce spune Ciolacu appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PPUSL la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, este plasat pe primul loc in intenția de vot, potrivit unui sondaj CURS. Edilul din Sectorul 5 este urmat de Nicușor Dan și de candidatul PSD-PNL Catalin Cirstoiu. Alianța PSD-PNL conduce insa in intenția de vot pe București.

- Gabriela Firea a anunțat pe Facebook faptul ca a semnat protocolul de colaborare pentru alianța electorala la alegerile locale intre PSD și PNL in București. Gabriela Firea și Sebastian Burduja au semnat un protocol de colaborare pentru alianța electorala PSD PNL, deschizand astfel drumul catre o conducere…

- „Eu cred ca a venit vremea sa avem un om serios, nu ne putem juca, totusi, cu viitorul Bucurestiului, ca ne-am cam jucat cu el, ne-am jucat la modul real, am promis si nu am facut. Am promis 30 de gradinite. Sunt? Nu. Am promis 15 scoli. Sunt? Nu. Si asa mai departe. Eu cred ca a venit vremea, dincolo…

- „Eu cred ca a venit vremea sa avem un om serios, nu ne putem juca, totusi, cu viitorul Bucurestiului, ca ne-am cam jucat cu el, ne-am jucat la modul real, am promis si nu am facut. Am promis 30 de gradinite. Sunt? Nu. Am promis 15 scoli. Sunt? Nu. Si asa mai departe. Eu cred ca a venit vremea, dincolo…

- USR, partidul care cat a fost la guvernare nu a facut decat sa blocheze totul și sa ceara oameni la pușcarie, incearca sa blocheze ascensiunea lui Cristian Popescu Piedone. Partidul securiștilor de la USR, dovedit ca nu a facut nimic cat a fost la guvernare și ca a blocat toate proiectele benefice pentru…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a mers sa verifice starea lucrarilor la carosabil din sectorul pastorit de el, insa i-a gasit pe muncitori in pauza de masa. Ce a facut mai departe, vedeți in randurile de mai jos. Cristian Popescu Piedone a luat la pas sectorul 5 pentru a vedea stadiul…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a fost invitat intr-o emisiune de televiziune, unde a fost intrebat cu cine voteaza. Edilul a recunoscut ca ii este foarte greu sa se decida. Primarul Sectorului 3 din Capitala, Robert Negoița (PSD), a fost intrebat cu cine va vota la alegerile pentru Primaria…

- Reuniți in ședința de luni a coaliției de guvernare, liderii PSD și PNL au decis sa participe in alegerile locale din 9 iunie, in București, cu un candidat comun pentru primaria municipiului București. De asemenea, se va merge pe liste comune de consilieri, dar și cu candidați comuni pentru funcțiile…