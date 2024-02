Scandal de proporții la Spitalul Județean din Ploiești! Bebeluși încurcați la naștere Scandal de proporții la Spitalul Județean de Urgența Ploiești, acolo unde doua femei care au adus pe lume nou nascuți au plecat acasa cu copiii altor familii! Așadar, este ancheta la Spitalul Județean Ploiești, dupa o incurcatura care a dus la un adevarat scandal! O femeie care a nascut recent a sesizat atunci cand a ajuns acasa ca fetița din brațele sale nu este cea pe care a adus-o pe lume! Imediat, femeia a luat copilul și a mers la Maternitatea din Ploiești pentru a iși cauta adevaratul copil, dar și pentru a inapoia fetița care i-a fost data adevaraților ei parinți. Dupa o cercetare rapida,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

