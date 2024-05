Stiri pe aceeasi tema

- Mai este puțin pana la vacanța prelungita de 1 Mai, iar majoritatea hotelurilor din diferite zone ale țarii sunt ocupate aproape in totalitate. Unde au preferat cei mai mulți turiști sa petreaca, aflați in randurile urmatoare. Stațiunea cu cei mai mulți turiști de 1 Mai Pe litoral se fac ultimele pregatiri…

- Salarii mai mari nu inseamna intotdeauna prețuri mai mari. Faptul ca nivelul salariilor din județul Bacau este sub cel al salariilor din județul Iași nu inseamna automat ca viața este mai ieftina in Bacau. Din contra, am putea spune; exista o seama de produse care au prețuri mai mari in piețele din…

- Compania TAROM ofera bilete cu preturi reduse, in perioada 4 – 9 aprilie 2024, pentru 26 de destinatii interne si externe programate in lunile aprilie si mai. „TAROM a pregatit o noua campanie speciala, „Pe aripi de poveste”, derulata in perioada 4 aprilie – 9 aprilie 2024, pentru calatorii care viseaza…

- La doar cateva sute de metri de granița (invizibila) dintre Bucureșți (sector 4) și Ilfov (Popeșți-Leordeni), pe Șoseaua Oltenitei - DN4, se ridica un ansamblu rezidențial ce va schimba definitiv arhitectura zonei și va intrat in simbolistica orașului.

- Piata imobiliara se dezgheata. Vanzarile de case, apartamente si terenuri au crescut luna trecuta cu 14 procente fata de aceeasi perioada din anul trecut. Cele mai multe au fost in București, Ilfov, Iasi. Cele mai putine, in Teleorman si Covasna. O explicatie pentru crestere ar fi ca au fost finalizate…

- Primul sfarsit de saptamana al lunii martie a debutat cu o vreme relativ calda, dar cu cer predominant noros, fara precipitatii. Data din calendar ne spune ca am intrat in primavara calendaristica, in vreme ce valorile termice sunt cele care probabil ar trebui sa fie la inceput de luna aprilie. The…

- ADVERTORIAL. In lumea moderna a tehnologiei dentare, opțiunile pentru corectarea dinților sunt din ce in ce mai diversificate și mai avansate. Printre acestea, aparatul dentar Invisalign a caștigat rapid popularitate datorita beneficiilor sale incontestabile și a aspectului sau revoluționar.

- Patru persoane au fost arestate și doua au fost plasate sub control judiciar dupa ce, de la jumatatea anului trecut pana in ianuarie 2024, au vandut sau au intermediat vanzarea unor substanțe prihoactive noi cu prețuri intre 60 și 360 de lei, catre consum