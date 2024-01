Stiri pe aceeasi tema

- Botezul Domnului este sarbatorit de Biserica in ziua de 6 ianuarie.In aceasta zi se sfinteste apa Iordanului si toate apele si izvoarele pamantului. Se sfinteste aghiasma mare prin semnul Crucii si prin pogorarea darului Sfantului Duh. “Deci sa multumim lui Dumnezeu ca am ajuns cu bucurie la praznicul…

- Crestinii sarbatoresc astazi Botezul Domnului, zi ce poarta numele de Epifania sau popular Boboteaza. Preotii oficiaza astazi in fata bisericilor slujba sfintirii apei, in amintirea botezului primit de Iisus Hristos in apele Iordanului. Despre semnificatia sarbatorii de astazi, ne vorbește Bogdan Neculau:…

- Boboteaza este o sarbatoare plina de tradiții și obiceiuri populare, care au ca scop alungarea spiritelor rele și aducerea norocului și a belșugului in casele oamenilor, datini ce au o origine precreștina. Astfel, in ajunul Bobotezei, preotul merge din casa in casa cu crucea și cu busuiocul, stropind…

- Agheasma Mare bauta inseamna mai mult decat purificare. Inseamna o reactivare intr-un fel sau altul a starii noastre de bine, de atasati la Dumnezeu, e o reatasare de Dumnezeu. Vrem sa bem agheasma, de aceea suntem ai lui Hristos. Cine nu vrea, nu bea. E bine sa faci cat mai mult timp exercitiul acesta…

- Programul slujbelor de Boboteaza 2024 la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia. Cand se sfințește apa și se imparte Agheasma Mare Evenimentele liturgice de la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia, prilejuite de sarbatoarea Botezului Domnului din acest an, 2024, se vor desfașura vineri și sambata. Boboteaza,…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a transmis un mesaj la 30 de ani de la Revoluție. Banescu a avertizat ca populismul și „manipularea abjecta a celor ce intre numere de circ vulgar și violent transmit impenitent ca «liniștea și civilizația nu ne conduc nicaieri» duc la „ingroparea…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, este urmarit penal de DNA pentru cumparare de influența. Acesta ar fi promis unui om de afaceri 20% din suma de 800.000 lei pe care dorea sa o obtina de la Secretariatului de Stat pentru Culte. De asemenea, in acest dosar mai este vizat un consilier in cadrul…

- Comentariul jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitor la pelerinii de la Iași, prilejuit de sarbatoarea religioasa a Sf. Cuvioase Parascheva, atrage atenția purtatorului de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu. Reamintim, CTP a fost reclamat la CNCD pentru parelela intre teroriștii musulmani…