Rata creditelor neperformante era, la finele celui de-al doilea trimestru al acestui an de 3,78%, fata de 3,94% la sfarsitul lunii iunie, conform datelor centralizate de Banca Nationala a Romaniei. La 30 iunie 2020, in Romania erau 34 de institutii de credit, din care opt sucursale ale unor banci straine. Activele totale se ridicau la 585,9 miliarde lei , cu 11 miliarde lei mai mari comparativ cu finele primului trimestru. Activele institutiilor cu capital privat reprezentau 88,7% in total active (89,1% la 31 martie 2021), activele institutiilor cu capital strain reprezentand 69,4% (70,2% la 31…