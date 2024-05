Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a facut publica o declarație pe platforma sa de socializare, subliniind sprijinul sau pentru primarii din Jilava și Dragomirești-Vale și reafirmand angajamentul sau fața de proiectele de dezvoltare din aceste localitați. In postarea sa pe…

- Un numar de 9.251 de firme au fost radiate la nivel national, in ianuarie 2024, cu 67,86% mai multe comparativ cu perioada similara din 2023, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in Municipiul Bucuresti - respectiv…

- Suporteri ultras ai cluburilor de fotbal ale cluburilor Dinamo și Steaua au fost reținuți de polițiști miercuri de dimineața, in urma mai multor percheziții in București și alte trei județe, scrie News.ro, care citeaza un comunicat al Poliției Capitalei.Politisti din cadrul Serviciului Grupuri Infractionale…

- Politistii Biroului Autostrazi au depistat sambata, 16 martie, un barbat de 36 de ani care conducea pe Autostrada București-Ploiești avand carnetul supendat, iar drug-testul a indicat prezenta a doua substante psihoactive in corp.Soferul a fost oprit in trafic la kilometrul 21 al autostrazii A3, Bucuresti-Ploiesti.…

- Liniile de tramvai 14, 40 și 55 vor funcționa pe trasee modificate sambata, pentru a permite executarea lucrarilor de remediere a unei avarii la rețeaua de apa de pe Calea Calarași, nr. 76, informeaza Primaria Capitalei. Pentru preluarea calatorilor, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru…

- Valoarea pensiei medii in Romania a crescut cu 13,9% in trimestrul IV din 2023, fata de aceeasi perioada a anului anterior, in timp ce numarul mediu de pensionari a scazut cu 11.000 de persoane, iar cel al categoriei apartinand asigurarilor sociale de stat a crescut cu 2.000 de persoane, arata datele…

- Inspectorii vamali ar fi luat mita de la cetațeni turci și chinezi care voiau sa bage in țara bunuri contrafacute. Sursele spun ca exista și filmari in care directorul Paul Petrof apare in timp ce primea mii de euro pentru a-i scapa de probleme pe vanzatorii de marfa falsificata. Inculpații ar fi primit…

