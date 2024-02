Rata creditelor neperformante a coborât la 2,33%, în decembrie 2023 Rata creditelor neperformante a coborat. Aceasta era, la finele lunii decembrie 2023, de 2,33%, fata de 2,61% in septembrie 2023 si 2,65% in decembrie 2022, conform datelor centralizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In decembrie 2023, in Romania erau 32 de institutii de credit, din care opt sucursale ale unor banci straine. Activele totale se ridicau la 803,4 miliarde lei, cu 102,4 miliarde lei mai mari comparativ cu perioada similara a anului anterior, scrie Agerpres . Activele institutiilor cu capital privat reprezentau 86,3% in total active, iar activele institutiilor cu capital strain… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza actualizata a Bancii Nationale a Romaniei reconfirma perspectiva cresterii ratei anuale a inflatiei in debutul anului curent, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite indirecte. Inflatia coboara la finalul anului. ”In sedinta de astazi, Consiliul de administratie al BNR…

- Robustețea sectorului bancar, absorbția problemelor de lichiditate ale clienților, consolidarea creditarii pe baze durabile, accelerarea digitalizarii și o creștere puternica a economisirii sunt punctele forte ale sectorului bancar din Romania, arata o nota a Federației Bancare Europene. Prin scaderea…

- „Economia romaneasca are o crestere economica substantiala pentru Europa, 3,4% este previzionat. Chiar citeam articolul din The Economist care spunea ca, in urmatorii ani, Romania va avea cea mai mare crestere economica in UE, peste 3% comparat cu o crestere economica previzionata undeva un 0,5 pana…

- Economia romaneasca a inregistrat in 2023 un avans de 1,8%, cu 0,8 puncte procentuale mai putin decat se estima anterior, conform celui mai recent raport privind „Perspectivele Economice Globale” (Global Economic Prospects), publicat marti de Banca Mondiala . Au fost revizuite in jos si estimarile privind…

- Creșterea cotelor de TVA se va reflecta in toate domeniile, iar economiștii spun ca marile companii vor crește la randul lor prețurile pentru a compensa noile taxe. Coșul de consum se va scumpi considerabil. Un anunț a venit și de la Banca Naționala a Romaniei: inflația in ianuarie va crește peste estimarile…

- Numarul total de carduri active era, la finele lunii iunie 2023, de 21.078.127 de unitati, in crestere cu 442.781 carduri, comparativ cu sfarsitul anului trecut, arata datele centralizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Dintre acestea, 20.958.154 aveau functie de numerar, cu 388.146 mai multe in…

- Numarul total de carduri active era, la finele lunii iunie 2023, de 21.078.127 de unitati, in crestere cu 442.781 carduri, comparativ cu sfarsitul anului trecut, arata datele centralizate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Dintre acestea, 20.958.154 aveau functie de numerar, cu 388.146 mai multe in…

- Economia Romaniei a incetinit in partea a doua a acestui an iar cresterea reala a PIB va fi probabil in jur de 2%, sub cea prognozata, se arata in Raportul de analiza a convergentei "Romania - Zona Euro MONITOR" nr. 14/2023, coordonat de academicianul Daniel Daianu.