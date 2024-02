BNR: Rata creditelor neperformante din sistemul bancar a consemnat un minim istoric Robustețea sectorului bancar, absorbția problemelor de lichiditate ale clienților, consolidarea creditarii pe baze durabile, accelerarea digitalizarii și o creștere puternica a economisirii sunt punctele forte ale sectorului bancar din Romania, arata o nota a Federației Bancare Europene. Prin scaderea inregistrata in cursul anului 2023, rata creditelor neperformante raportate la nivelul sistemului bancar romanesc a consemnat un minim istoric de la data implementarii metodologiei Autoritații Bancare Europene (ABE) pentru determinarea acestui indicator (2014), potrivit unei note a BNR transmise… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

