BNR: Rata anuală a inflaţiei îşi va accelera probabil descreşterea în următoarele luni Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat, marti, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. Banca centrala a mai decis totodata mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an si a ratei dobanzii la facilitatea de depozit la 6% pe an, precum si mentinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit. ”Potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei isi va accelera probabil descresterea in urmatoarele luni in linie cu cea mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

