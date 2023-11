BNR anticipează. Rata inflației va crește în prima parte a anului 2024 Banca Nationala a Romaniei anticipeaza ca rata anuala a inflatiei va urca la 7,7% la finalul primului trimestru din 2024, urmand sa coboare la 6,8% la sfarsitul trimestrul II al anului viitor, conform Raportului trimestrial asupra inflatiei. „Rata anuala a inflatiei IPC este anticipata sa isi continue tendinta descendenta pe tot intervalul proiectiei, cu o intrerupere temporara in primul trimestru al anului viitor. Traiectoria dezinflationista va fi una graduala, insa in runda curenta de prognoza indicatorul este preconizat a reintra in interiorul intervalului tintei centrale la orizontul prognozei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a mentinut la 7,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a majorat la 4,8% pe cea pentru sfarsitul lui 2024, potrivit datelor prezentate vineri de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, informeaza Agerpres.BNR estima in august 2023 o inflatie de 7,5% pentru…

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa creasca in debutul anului viitor, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite, afirma Banca Nationala a Romaniei, intr-un comunicat. „In sedinta de astazi, Consiliul de Administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia…

- Rata anuala a inflației va crește la inceputul anului viitor - e impactul majorarii și introducerii unor taxe și impozite, transmite Banca Naționala a Romaniei (BNR). Inflația va descrește gradual in urmatoarele trimestre și-și va accelera scaderea in 2025, arata sursa citata. Banca Naționala…

- Rata anuala a inflatiei este asteptata sa creasca in debutul anului viitor, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite, afirma Banca Nationala a Romaniei, intr-un comunicat. „In sedinta de astazi, Consiliul de Administratie al BNR a analizat si aprobat Raportul asupra inflatiei, editia…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR), anunța ca rata anuala a inflatiei va continua sa scada pana la finele anului curent. ”Potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei va continua sa scada pana la finele anului curent in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu (august 2023), in principal…

- Rata anuala a inflatiei a scazut usor in luna august a acestui an, la 9,43%, de la 9,44% in iulie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 11,88%, cele nealimentare cu 6,98%, iar serviciile cu 11,72%, potrivit datelor INS. In august, comparativ cu iulie, rata inflatiei a fost 0,54%.…

- Rata anuala a inflatiei a scazut usor in luna august a acestui an, la 9,43%, de la 9,44% in iulie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 11,88%, cele nealimentare cu 6,98%, iar serviciile cu 11,72%. Cifrele provin din ultimul raport dat publicitații miercuri, 13 septembrie, de Institutul…

- Rata anuala a inflatiei a scazut usor in luna august a acestui an, la 9,43%, de la 9,44% in iulie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 11,88%, cele nealimentare cu 6,98%, iar serviciile cu 11,72%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate miercuri.In…