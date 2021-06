Alerta maxima in statul american Florida! Un om a murit și aproape 100 sunt cautați dupa ce o cladire rezidentiala din orasul Surfside, in apropiere de Miami, s-a prabusit. Tragedia a avut loc miercuri noapte. Cladirea de 12 etaje, parte din Complexul Champlain Towers South din Surfside, s-a prabusit in jurul orei locale 1:30 (5:30 GMT), degajand un nor mare de praf, potrivit martorilor. Aproximativ 55 de apartamente au fost afectate, 35 de persoane fiind evacuate din cladire, inclusiv unele din partea prabusita, au anunțat autoritațile. Printre persoanele cautate se afla mai mulți cetateni…