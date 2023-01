Bitcoin a crescut cu aproximativ 12% in ultima saptamana, conform Coin Metrics, in timp ce ether a urcat cu 14%. Prin comparatie, doi dintre cei trei indici majori ai actiunilor americane au avut o evolutie negativa in aceasta saptamana, care a fost scurtata pentru vacanta Martin Luther King. S&P 500 si Doe Jones Industrial Average au scazut cu 0,9% si, respectiv, 2,9% la nivelul saptamanii. Nasdaq Composite a consemnat in schimb o evolutie usor ascendenta. De la inceputul acestui an, Nasdaq a avansat cu 5%. Bitcoin si ether au crescut cu 2,73%, respectiv 2,15%, in aceeasi perioada de patru zile.…