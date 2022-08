Bitcoin a coborât sâmbătă sub 20.000 de dolari pe unitate

Bitcoin, cea mai valoroasasi mai cunoscuta criptomoneda din lume, a scazut sambata cu 1,5%, la 19.946 dolari pe unitate, in declin cu 298 dolari fata de inchiderea sa anterioara. Moneda este cu 58,7% sub maximul anului de 48.234 de dolari atins pe 28 martie. Ether, moneda legata de reteaua blockchain Ethereum, a scazut intre timp cu 2,76 %, pana la 1.467,2 dolari pe unitate, pierzand 41,60 dolari fata de inchiderea anterioara. Scaderea Bitcoin vine evolutia slaba de vineri, care a scazut concomitwnt cu declinul actiunilor de pe Wall Street. Toti cei trei indici de referinta ai bursei din New York…