- Razboi in Ucraina, ziua 790. Presedintele SUA Joe Biden a promis in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, ca va trimite "rapid" ajutoare militare "importante" Ucrainei.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, in timpul unei intalniri de la Moscova cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko, ca Moscova incearca sa rezolve conflictele pe cale pașnica și a calificat drept „un spectacol ciudat” conferința de pace pentru Ucraina din Elveția, unde Rusia nu va fi prezenta,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski deplange faptul ca ”am pierdut sase luni”, in contextul in care un vast program de ajutor militar destinat Ucrainei, in valoare de 60 de miliarde de dolari, este blocat in Congresul american de mai multe luni. Zelenski da asigurari ca, fara aceasta sustinere,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a chemat din nou miercuri pe aliatii occidentali ai tarii sale „sa accelereze livrarea” avioanelor de lupta F-16 si sa transfere mai multe sisteme de aparare antiaeriana Patriot, dupa o lovitura mortala a Rusiei in Harkov, al doilea oras ca marime al Ucrainei,…

- Incurajat de progresele Rusiei in Ucraina, Vladimir Putin urmeaza sa sustina, joi, discursul sau anual catre natiune, cu doua saptamani inainte de alegerile prezidentiale fara opozitie, scrie AFP, informeaza News.ro. Presedintele rus pare sa fie intr-o forma mai buna decat in urma cu un an, cand…

- Europarlamentarul Eugen Tomac condamna agresiunea continua a Rusiei impotriva Ucrainei, subliniind impactul devastator al razboiului asupra securitații europene și necesitatea unui sprijin internațional neintrerupt pentru Ucraina. Tomac descrie situația ca fiind rezultatul direct al tiraniei instaurate…

- „Sa fiu sincer, am crezut ca se va comporta mai agresiv”, a spus Putin, potrivit Reuters, la cateva zile dupa interviu.Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca a fost surprins de lipsa intrebarilor incisive in timpul interviului acordat jurnalistului conservator american Tucker Carlson.Putin a…

- Ce-a urmat in materie de comentarii despre interviu era previzibil, armata de manipulanți, ageamii, acoperiți, dobitoci sau naivi, s-a pus in mișcare, cu toții au incercat cu disperare sa strice ”feng-shui-ul” unui spectacol geopolitic de gala, pentru ca asta a fost in principal discuția de la Kremlin.…