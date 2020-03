Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza neplacuta pentru enoriașii din Gorj. Biserica din comuna Prigoria a fost sigilata și enoriașii s-au vazut nevoiți sa se roage de acasa, fiindca Sfanta Liturghie de duminica nu se mai ține....din motive de coronavirus. Tatal baiatului infectat, primul roman diagnosticat cu coronavirus, este…

- Prima școala inchisa in Romania din cauza coronavirusului, dupa ce o eleva a colegiului Energetic Campina este suspecta de infectarea cu Covid-19. Adolescenta a fost de curand la Milano, iar la cateva zile de la intoarcerea in țara s-a simțit rau.

- PSD anunta ca, avand in vedere confirmarea primului caz de infectare cu COVID-19 pe teritoriul Romaniei, conducerea interimara a partidului a decis amanarea Congresului de pe data de 29 februarie. Social-democratii transmit printr-un comunicat de presa ca “o parte insemnata a delegatilor la congresul…

- Cursa Bologna - Craiova de marti seara a fost anulata, iar avionul a ajuns gol in Romania, din cauza ca nu s-a facut dezinfectia aeronavei, iar in acest avion a calatorit, acum cateva zile, cetațeanul italian Cesare Emendatore, care a fost depistat coronavirus pozitiv, anunța Mediafax.Pasagerii care…

- Primarul din Focsani, Cristi Misaila, a declarat, marti, ca, in cazul in care va aparea un caz confirmat de coronavirus, va inchide orasul pentru "a-si proteja cetatenii". "Nu se iau masurile drastice care s-ar impune in acest moment, fac apel la autoritati sa ia masuri radicale pentru a proteja…

- Spalați-va mainile frecvent cu apa și sapun sau curațați-le cu un dezinfenctant de maini pe baza de acool. Acoperiți-va gura și nasul cand tușiți sau stranutați. Sunt doar cateva dintre recomandarile facute de medici pentru protecția impotriva noului tip de virus.

- Profesorul clujean Marius Balo, condamnat la 8 ani de inchisoare in China, nu poate fi adus in Romania din cauza epidemiei de coronavirus. Intalnirea comisiei penitenciarului a fost amanata pana dupa data de 9 februarie.Avocatul lui Marius Balo, Eugen Iordachescu, a declarat, luni, corespondentului…

- Chinezii și-au trimis dronele sa ii monitorizeze pe oameni și sa ii apostrofeze, daca nu poarta masca. China e tot mai izolata din cauza epidemiei virale de coronavirus: mai multe tari au anuntat ca nu-i mai primesc pe strainii care au vizitat recent China.