Billie Eilish a lansat piesa “Your Power” si pregateste albumul “Happier Than Ever”

- Billie Eilish a anunțat lansarea albumului „Happier Than Ever” pentru data de 30 iulie 2021. Albumul „Happier Than Ever” va conține 16 piese, ce sunt produse și scrise integral de Billie și Finneas, fratele ei, precum albumul de debut „WHEN WE ALL GO TO SLEEP, WHERE DO WE GO?”. Pana la albumul mult…

- AMI a lansat astazi piesa ENIGMA, primul single de pe viitorul sau album, o colaborare cu Tata Vlad de la B.U.G Mafia. Piesa se anunța a fi un mega-hit al anului 2021. Colaborarea a luat prin surprindere industria muzicala romaneasca, urmand sa ia cu asalt și topurile muzicale. Single-ul care vorbește…

- Loredana Groza a semnat un contract muzical alaturi de 10 dintre cei mai cunoscuti manelisti din Romania si a lansat joi, 22 aprilie, pe Youtube, videoclipul piesei „Fericire”. Florin Salam, Vali Vijelie, Jador si Jean de la Craiova se numara printre artistii pe care Costi Ionita i-a convins sa colaboreze…

- “Flashbacks”, cel mai recent single al INNEI se bucura de ascensiune in topurile muzicale din lume. Piesa este pe locul 1 pe radio in Romania, pe locul 3 pe radio in Rusia și pe locul 55 in top Shazam Global! Piesa compusa și produsa de Marco & Seba, Alex Cotoi, David Ciente, Minelli și INNA a depașit…

- Theo Rose și Lino Golden au aruncat in aer industria muzicala. Cei doi artiști au ajuns pe locul 1 in trending-ul de pe YouTube, dupa ce au compus o piesa in 5 ore. Reacția incredibila a lui Lino Golden pe rețelele de socializare. ”Face ce vrea ea” a ajuns la 1.259.210 vizionari in doar patru zile.

- Trupa „Ophelia Band", formata din patru elevi suceveni, a lansat recent pe YouTube un cover dupa piesa lui Bon Jovi „Bed Of Roses". Lavinia Jitaru – voce, Erhan Alexandru - pian/vioara, Raicu Alexandru - chitara/saxofon, Petrovici Narcis – percuție, adica ...

- Holy Molly este o artista extrem de senzuala, cu o voce a carei profunzime ramane intiparita in minte. Dupa ce primele sale patru single-uri au strans milioane de vizualizari pe YouTube și s-au auzit in țari precum Germania, Polonia, Rusia și Romania, Molly revine cu o noua piesa cu un mesaj puternic…

- Interpreta rusa Zemfira a lansat primul videoclip muzical din ultimii șapte ani. Videoclipul la piesa "Злой человек" a aparut pe canalul YouTube al interpretei luni, 1 februarie. Dupa cum scrie lenta.ru, in film a videoclip s-a filmat actrița Renata Litvinova. In subtitrarea la video se menționeaza…