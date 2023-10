Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 17.000 de soldați și polițiști au fost trimiși in stațiunea mexicana Acapulco, unde magazinele au fost jefuite dupa ce uraganul Otis a devastat zona. Bilanțul morților a crescut și a ajuns la 39, scrie BBC.

- Puternicul uragan Otis a cauzat moartea a cel putin 27 de persoane in Mexic, informeaza Rador Radio Romania.Guvernul mexican a anuntat ca un uragan puternic care a lovit miercuri statiunea de coasta Acapulco a cauzat moartea a cel putin 27 de persoane. Uraganul Otis a fost una dintre cele…

- Faimoasa statiune balneara Acapulco, din sud-vestul Mexicului, era partial devastata joi in urma trecerii puternicului uragan Otis, care a izolat-o de restul tarii, informeaza AFP. "Nu exista zboruri cu avionul. Nu exista autobuze intre Ciudad de Mexico si Acapulco", a constatat un fotograf al AFP dupa…

- Intre 16 și 20 de oameni au fost uciși și pana la 60 raniți intr-un atac armat in Statele Unite. Bilantul victimelor este inca incert, deoarece oficialitatile au refuzat sa dea cifre exacte, confirmand doar ca sunt multe victime. Poliția a anunțat identitatea și detalii despre atacatorul care inca nu…

- Faimoasa statiune balneara Acapulco, devastata si izolata de lume dupa trecerea uraganului OtisFaimoasa statiune balneara Acapulco, din sud-vestul Mexicului, era partial devastata joi in urma trecerii puternicului uragan Otis, care a izolat-o de restul tarii, informeaza AFP, conform Agerpres.…

- Cel putin 500 de persoane au fost ucise in Israel in atacul surpriza major al gruparii militante palestiniene Hamas din Fasia Gaza, au declarat duminica surse medicale, iar alte 2.048 au fost ranite, conform Ministerului israelian al Sanatatii, informeaza DPA. Mai multi raniti sunt in stare critica,…

- Bilantul seismului devastator care s-a produs vineri in Maroc a crescut la 2.946 de persoane decedate, in timp ce numarul ranitilor a ajuns la 5.674, a anuntat miercuri seara ministerul marocan de Interne, transmite agentia Petra.

- Operațiunile de cautare continua in municipalitatea georgiana Oni, unde a avut loc o alunecare de teren pe 3 august: bilanțul victimelor a crescut la 28 de morți. Datele au fost publicate de Ministerul Afacerilor Interne din Georgia Potrivit ministerului, lucrarile continua in albia raurilor Rioni și…