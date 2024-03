Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul atentatului comis in suburbia Moscovei saptamana trecuta a urcat miercuri la 143 de morti, potrivit unui nou raport comunicat de autoritatile ruse, atacul fiind deja cel mai grav revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic pe teritoriul european, relateaza France Presse.

- Atacul terorist de la Moscova a produs 133 de morți și 152 de raniți, indicau datele transmise de Ministerul pentru Situații de Urgența al Rusiei, in domineața de 24 martie 2024. Atacul a fost comis in seara de vineri, 22 martie, in complexul Crocus City Hall din orașul Krasnogorsk, aflat in apropierea…

- O inregistrare video aparent filmata de atacatorii salii de concert de la periferia Moscovei a fost difuzata pe conturile de retele sociale folosite de obicei de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), potrivit grupului SITE, specializat in cercetare anti-terorism.

- Un atac armat a avut loc, vineri seara, la o sala de concerte de la periferia Moscovei, soldat cu cel puțin 60 de morți și peste 140 de raniți. Organizația terorista Stat Islamic a revendicat atacul.

- Imagini din timpul atacului terorist care a avut loc vineri seara intr-o cladire ce gazduia spectacole și concerte intr-o suburbie a Moscovei au fost facute publice, oamenii fiind surprinși de focuri de arma trase in mai multe direcții, precum și explozii care au provocat un incendiu in cladire. Unii…

- Cel putin 103 persoane au fost ucise, iar alte 170 au fost ranite intr-o dubla explozie, miercuri, in apropiere de mormantul generalului irakian Qassem Soleimani, in timp ce Iranul comemoreaza patru ani de la asasinarea acestuia de catre Statele Unite, relateaza AFP, conform news.ro.Potrivit unor…