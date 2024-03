Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE „Peste 60′ de persoane au fost ucise vineri in atacul comis de indivizi inarmati la un concert desfasurat la sala Crocus City Hall de langa Moscova, a anuntat sambata Comisia de ancheta, citata de agentiile ruse de presa, scrie AFP. „Sunt in curs de examinare corpurile persoanelor decedate. S-a…

- Elicoptere ale serviciilor speciale - poliție, medici și pompieri - survoleaza locul atacului terorist din Primaria din Croceni. Elicopterele cu un sistem suspendat de preluare a apei capteaza apa din zona inundabila Stroginskaya, de cealalta parte a șoselei de centura a Moscovei, și o arunca pe acoperișul…

- Un atac armat, catalogat drept terorist, a avut loc vineri seara, 22 martie 2024, la sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei. Cațiva barbați inarmați și camuflați au deschis focul asupra persoanelor prezente in incinta obiectivului cultural. Bilanțul este tragic! UPDATE: 40 de persoane…

- Cel puțin 40 persoane au fost ucise și 100 ranite in incidentul armat care a avut loc, vineri, la sala de concerte Crocus City Hall din apropierea Moscovei, relateaza agenția rusa de presa de stat TASS. Kievul denunța „o provocare conștienta a serviciilor speciale rusești”. „Evenimentele de la Moscova…

- Un atac armat a avut loc vineri seara intr-o sala de concert din Moscova (Crocus City Hall), conform agenției de presa de stat TASS. Cel puțin 12 morți și zeci de raniți au fost raportați in urma unor impușcaturi și explozii care ar fi avut loc la un concert al trupei Picnic, pro-Putin, care se […]…

- Barbați inarmați in uniforme de lupta au tras focuri de arma intr-o sala de concerte din Moscova, spun agențiile de presa internaționale.In urma focurilor de arma a izbucnit un incendiu. Footage of the terrorist attack in Moscow, at Crocus City Hall. I think we all know who’s behind this…. pic.twitter.com/S8dzWdhqUi…

- Bilanțul cutremurului care a lovit Japonia de Anul Nou a ajuns la 64 de morți și peste 300 de raniți, dintre care 20 sunt in stare grava. Bilanțul este inca provizoriu. Operațiunile de salvare continua, dar vremea complica eforturile.

- Bilanțul seismului puternic produs luni in centrul Japoniei a crescut la 30 de morți, potrivit autoritaților din prefectura Ishikawa, epicentrul cutremurului care a fost urmat de numeroase alte replici.