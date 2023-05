Bilanţul patronatelor de 1 Mai: Peste 100.000 de turişti şi vizitatori au fost în weekend pe litoral “Peste 400 de evenimente organizate pe litoral, de la cele muzicale de renume international, la culinare si sportive, un grad de ocupare de 90% din capacitatile de cazare de pe litoral deschise deja, zeci de mii de oameni la evenimente – pe plaje, in cluburi, pe terase si in restaurantele din Constanta, Mamaia, Mamaia Nord, Eforie, Costinesti si Vama Veche! Am parcurs, impreuna, un weekend incendiar de deschidere, in forta, a Sezonului 2023 pe litoralul romanesc”, spune Corina Martin, secretar general la Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR) si presedinte de onoare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

