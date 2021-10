Bilanțul deceselor Covid-19: Într-o singură zi au murit în România la fel de mulți bolnavi cât în tot restul țărilor UE Bilanțul Covid-19 raportat marți de Romania este cel mai grav de la debutul pandemiei. Pe 19 octombrie 2021, in Romania au murit la fel de mulți bolnavi infectați cu coronavirus ca in toate celelalte țari ale Uniunii Europene la un loc. Romania a raportat marți 574 de decese din cauza COVID. 561 dintre acestea au avut loc in ultimele 24 de ore, iar alte 13 sunt mai vechi decat acest interval, dar abia ieri au fost incluse in raport. Prin comparație, toate celelalte 26 de state membre UE au raportat 571 de decese din cauza COVID la un loc. Datele sunt preluate de pe site-ul Worldometers, care la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

