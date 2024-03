Bijuterii medievale, găsite în timpul unor săpături în Suedia In urma unor sapaturi arheologice efectuate in orașul Kalmar s-a facut o descoperire interesanta. Cercetatorii au gasit peste 30.000 de artefacte ramase din epoca medievala. Acest proiect unic, desfașurat timp de doi ani de cercetatorii de la Muzeul de Istorie de Stat, a adus lumina asupra vieții de zi cu zi a oamenilor timp de aproximativ 400 de ani, intre 1250 și 1650. Printre artef Citeste articolul mai departe pe noi.md…

