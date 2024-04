Istoria orașului Târgu-Neamț, în cadrul unei expoziții Istoria de mai bine de 600 de ani a Targului Neamț va fi sintetizata intr-o expoziție temporara ce va fi vernisata marți, 23 aprilie, ora 11.30, la Muzeul de Istorie și Etnografie Targu Neamț. Reunind vestigii arheologice medievale și moderne, expoziția iși propune sa ilustreze aspecte interesante ale vieții urbane din targul de la poalele Cetații Neamț. “Vor putea fi admirate piese arheologice valoroase, și chiar rare, care ne arata detalii mai puțin cunoscute ale perioadei medievale, dar care confirma ca targul de sub actualul oraș a avut o istorie interesanta. Va așteptam la vernisaj și va… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

