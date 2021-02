Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a facut apel duminica la Congres sa actioneze imediat pentru a limita circulatia armelor de foc in SUA, la trei ani dupa atacul dintr-un liceu din Parkland, in Florida, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Aceasta administratie nu va astepta urmatorul atac armat…

- BUCURESTI, 20 ian – Sputnik. In discursul sau de ramas bun de la baza Joint Base Andrews, Donald Trump și-a exprimat speranța ca noua administrație Biden-Harris nu va majora impozitele. In timpul campaniei sale electorale, presedintele american i-a avertizat in mod repetat pe alegatorii americani…

- Presedintele ales al Statele Unite, Joe Biden, a anuntat marti ca o va numi ca ministru adjunct al Sanatatii pe Rachel Levine, o experta transgender in pediatrie si psihiatrie, in prezent responsabila a Sanatatii in statul Pennsylvania, alegerea fiind una "istorica", relateaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Donald Trump a anunțat, intr-o declarație de presa, ca pe 20 ianuarie, ziua in care Joe Biden va fi investit in functia de președinte al SUA, „transferul de putere va fi facut in mod ordonat”, relateaza CNN. Președintele in exercițiu a dat publicitații un comunicat la scurt timp dupa ce Congresul SUA…

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, si-a intrerupt mini-vacanta din Florida pentru a se intoarce la Washington in incercarea de a pune la punct ultimul plan de a stopa in Congresul american certificarea victoriei lui Joe Biden la alegerile prezidentiale din noiembrie. In ultimele zile, Trump…

- Statele Unite ale Americii au depasit, luni, pragul de 18 milioane de cazuri de COVID-19, cu peste 319.000 de morti de la debutul pandemiei, potrivit Universitatii Johns Hopkins, scrie AFP, citata de news.ro.Tara, cea mai afectata din lume, se confrunta cu o revenire spectaculoasa a epidemiei. Luni,…