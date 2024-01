Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, la indicațiile mele, forțele militare americane - impreuna cu Regatul Unit și cu sprijinul Australiei, Bahrainului, Canadei și Olandei - au efectuat cu succes atacuri impotriva mai multor ținte din Yemen folosite de rebelii Houthi pentru a pune i

- Armata americana si cea britanica au lansat joi lovituri impotriva mai multor tinte Houthi in zonele controlate de acesti rebeli in Yemen, un raspuns semnificativ dupa ce administratia Biden si aliatii sai au avertizat gruparea militanta sustinuta de Iran ca va suporta consecintele atacurilor repetate…

- Joe Biden anunta ca a ordonat lovituri in Yemen care au fost efectuate „cu succes”. La operatiune au mai participat - in afara de Regatul Unit - Australia, Canada, Olanda si Bahrain. Peste 12 tinte au fost lovite, potrivit CNN, citat de news.ro.Presedintele american Joe Biden a anuntat ca a ordonat,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis marti un mesaj de unitate la conferinta de presa comuna cu presedintele Statelor Unite, Joe Biden. Liderul de la Kiev s-a declarat bucuros ca a primit invitatia de a veni la Washington, pentru a-i transmite presedintelui Biden ceea ce tara sa a realizat…

- Presedintele american Joe Biden doreste sa restabileasca legaturile cu China la nivel militar, a declarat consilierul pentru securitate nationala de la Casa Alba, Jake Sullivan, cu cateva zile inainte ca presedintele SUA si liderul chinez sa se intalneasca la San Francisco, relateaza Reuters, citat…

- Razboi Israel – Hamas. Situatia din Fasia Gaza este departe de rezolvare, in ciuda eforturilor diplomatice care au culminat cu vizita lui Joe Biden. Presedintele american a asigurat Israelul ca Statele Unite ii vor sta alaturi cat va fi nevoie, dar singura solutie de pace ramane varianta celor doua…

- Președintele american Joe Biden a deplans miercuri, 18 octombrie, intr-un discurs susținut la Tel Aviv, pierderile de vieți omenești in timpul atacurilor comise de Hamas pe data de 7 octombrie in Israel. Dar el i-a avertizat, de asemenea, pe israelieni ca, in timp ce simt furie, nu trebuie sa se lase…

- Presedintele american Joe Biden a condamnat uciderea unui baiat musulman palestinian in varsta de 6 ani in Illinois, crima care a fost descrisa ca fiind o motivata de ura. Liderul de la Casa Alba a postat un mesaj in social media in care a precizat ca un astfel de “act de ura” nu are ce cauta in Statele…