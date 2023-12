Stiri pe aceeasi tema

- „Si bibliotecile sunt cultura!”, „Romania educata trece prin biblioteci!”, „Nu omorati cultura!” sunt cateva din mesajele afisate de angajatii bibliotecilor care au demonstrat, marti, in fata Ministerului Culturii. Raluca Turcan a discutat cu cei prezenti la protest, transmit cele trei sindicate care…

- Cateva zeci de protestatari din Romania s-au adunat sambata, 9 decembrie, in București, in fața sediului Guervnului, pentru o manifestație pro-Palestina, denunțand situația umanitara tot mai grava din Fașia Gaza și cerand incetarea luptelor in enclava palestiniana asediata de Israel.Participanții la…

- Noi stiam ca mancarea e scumpa in Romania, dar acum a venit si un american sa ne confirme acest lucru. Un tanar din SUA a vizitat trei orase din tara noastra – Bucuresti, Brasov si Cluj – iar preturile practicate la produsele alimentare si la restaurante l-au socat pe barbat. El a decis sa viziteze…

- ”Astazi, in jurul orei 11:20, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Str. Turnu Magurele. Din primele date, conducatorul unui ansamblu rutier format din autotractor si semiremorca, in varsta de 43 de ani, s-a deplasat pe Str. Turnu Magurele dinspre…

- Sute de persoane din București au ieșit, sambata, in strada in semn de solidaritate cu palestinienii. Oamenii au adus steaguri ale acestei tari, pancarte cu mesaje prin care cer incetarea conflictului si scandeaza „Opriti razboiul!”, „Opriti genocidul”, „Jos ocupatia!”, „Jos Israel”, „Libertate! Vrem…

- Astazi, un minor, a fost reținut pe strada Albișoara din Capitala. Baiatul era cautat de oamenii legii pentru furt. In aceasta dimineața, un echipaj de carabinieri al Direcției regionale Centru a IGC, in timpul executarii misiunilor de serviciu, a observat pe strada Albișoara un minor, care la apariția…

- Luni, 02 octombrie 2023, intre orele 07:30-16:00, va fi suspendat parțial traficul rutier pe str. Armeneasca, in perimetrul bd. Stefan cel Mare si Sfint – str. Alexandru cel Bun si pe str. Mitropolit Varlaam, tronsonul str. Bulgara-str. Armeneasca. Masura este luata in legatura cu necesitatea executarii…