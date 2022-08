Stiri pe aceeasi tema

- Mulți internauți nici macar nu au recunoscut-o! Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii, arata mai bine ca niciodata, deși in ultimele luni a trecut prin momente destul de tensionate. Alaturi de ea este partenerul ei de viața, George Tomaziu, la orice pas. Bruneta a decis sa se intoarca in Romania.…

- Probleme mari in relația amoroasa dintre fosta ispita de la Insula Iubirii și celebrul tiktok-er. Alina a dus un razboi cu mama fetiței lui, dar și cu Dani Mocanu, pentru a fi liniștit și fericit alaturi de Dana Badea, insa se pare ca acum iși supara iubita tot mai des. Iata ce s-a intamplat intre cei…

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Bianca Pop și George Tomaziu sunt impreuna de o luna, iar cei doi vor sa faca pasul cel mare la altar. Fosta ispita de la Insula Iubirii este insarcinata in 5 saptamani și vor sa faca o nunta de vis. Bianca Pop se afla in Spania alaturi de partenerul ei.

- Bianca Pop a fost una dintre cele mai apreciate ispite de la „Insula Iubirii”, insa, dupa ce a participat la show, viața brunetei s-a schimbat total, avand probleme cu legea. Bianca Pop a fost intenata la Psihiatrie de catre mama sa, lucru care a deranjat-o foarte tare. De altfel, ea a fost cea care…

- Se pare ca Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii, se simte din ce in ce mai rau. Tanara s-a filmat in timp ce statea pe bancheta din spate a unei mașini, iar imaginile tulburatoare i-a uimit pe oamenii din mediul virtual.

- Bianca Pop și-a ingrijorat marea comunitate de pe rețelele de socializare, asta dupa ce a marturisit ca trece printr-o perioada de depresie, motiv pentru care a decis sa se tunda scurt singura. Fosta ispita de la Insula Iubirii a declarat in exclusivitate pentru Spynews.ro care este starea ei de sanatate,…

- Clipe grele pentru Bianca Pop! Fosta ispita de la Insula Iubirii traverseaza cea mai dificila perioada din viața ei. Ieri frumoasa bruneta a fost dusa de urgența la spital, insa de aceasta data a recurs la un gest neașteptat. Bianca Pop s-a tuns singura scurt și a marturisit pe rețelele de socializare…

- Bianca Pop a ajuns de urgența din nou pe mainile medicilor, iar marea comunitate din mediul online a fost luata prin surprindere in momentul in care fosta ispita de la Insula Iubirii a postat o fotografie cu ea din ambulanța. Iata ce se intampla in aceste momente cu starea de sanatatea frumoasei brunete!